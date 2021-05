Internationaler Tag : Uni Rostock informiert digital übers Studieren im Ausland

Per Videos und Online-Fragerunde wurden Interessenten Möglichkeiten aufgezeigt.

Rostock | Trotz derzeit leeren Hörsälen und Distanzlehre konnten sich Studierende beim Internationalen Tag an der Universität Rostock am Mittwoch über einen Auslandsaufenthalt informieren. Das Format fand in diesem Jahr online statt. Wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte, wurden dafür Videos und eine virtuelle Fragerunde angeboten. Weiterlesen: Fachscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.