Rostock : Universität macht allen Studenten ein Impfangebot

Dieses Impfangebot gilt auch für alle künftigen und aktuellen Studenten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, also auch für Studenten der HMT und des Standortes Warnemünde der Hochschule Wismar.

Rostock | Die meisten Studenten in Rostock haben die Universität in den letzten anderthalb Jahren nicht von innen gesehen. Damit sich das ändert, macht die Universität Rostock allen etwa 13.000 Studenten ein Extra-Impfangebot, teilte die Uni Rostock am Mittwoch mit „Wir möchten, dass die jungen Leute gesund ins Wintersemester starten können“, sagte Prof. Emil R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.