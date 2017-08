Kriminalität : Versuchter Sexualdelikt in Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

In der Nacht zum Samstag wurde eine 30-jährige Frau in Warnemünde von einem bislang unbekannten Täter sexuell bedrängt. Die einheimische Geschädigte war zuvor gegen 00:30 Uhr in der Anastasiastraße unterwegs, als sich plötzlich ein Mann näherte und sie ergriff.

Nachdem sie um Hilfe rief und sich zur Wehr setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung des Kirchplatzes. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, u. a. unter Hinzuziehung eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers ist der Tatverdächtige bislang weiterhin flüchtig. Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ausländischer Phänotyp

schlanke Gestalt

circa 1,70 m groß

30 bis 40 Jahre alt

bekleidet mit einer hellblauen Jeanshose, dunkler Jacke und Basecap.

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

von svz.de

erstellt am 19.Aug.2017 | 11:53 Uhr