Schwarze Rauchsäule über Rostock : Video: Batterien verursachen Großbrand

Große Verwertungshalle samt Sortieranlage bei Recycling-Betrieb in Neu Hinrichsdorf lichterloh in Flammen

von Stefan Tretropp/nicp

24. Juli 2018, 21:01 Uhr

Eine schwarze Rauchsäule steht zur Stunde über der Hansestadt Rostock. Auf dem Betriebsgelände eines Recyclingbetriebs beim Güterverkehrszentrum in Neu Hinrichsdorf ist am Dienstag Abend ein Großbrand ausgebrochen. Eine 60 x 70 Meter große Verwertungshalle steht samt Sortieranlage lichterloh in Flammen.

Sämtliche Feuerwehren der Stadt sind alarmiert, um das Flammenmeer unter Kontrolle zu bekommen. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen im Umfeld zu schließen. Sehr wahrscheinlich sollen Lithium-Batterien, die fälschlicherweise in der gelben Tonne entsorgt wurden, den Brand verursacht haben. Es besteht die Gefahr, dass das Feuer auf die gelben Säcke übergreift. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.

„Das Beispiel zeigt, dass wirklich alle, die mit Mengen an brennbaren Materialien handhaben, hoch sensibel sein müssen“, sagt Rostocks Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne).

Die Feuerwehren sorgen aktuell dafür, dass das Feuer ordnungsgemäß abbrennt - und versuchen die Gefahr einzudämmen.

Bereits Ende Mai dieses Jahres war es auf dem Gelände zu einem Großbrand gekommen. Damals brannte 1 000 Kubikmeter Müll auf der angrenzenden Lagerfläche komplett nieder. Die Feuerwehr war mehrere Tage im Einsatz, um alle Flammen zu löschen.