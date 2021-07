Konzerte und Party in Rostock : 83. Warnemünder Woche mit Fassbieranstich offiziell eröffnet

Die Warnemünder Woche findet dieses Jahr in etwas kleinerer Form, als gewohnt statt. Davon ließen sich knapp 400 Gäste aber nicht abhalten, die zur Eröffnung dabei waren. Noch bis 11. Juli wird gefeiert und gesegelt.

Rostock | Mit etwas weniger Zuschauern, aber dafür mit gewohnt maritimem Flair startete am Sonnabendnachmittag die 83. Warnemünder Woche in Rostock. Etwas anders als in den vorangegangenen Jahren wurde sie nicht am Leuchtturm eröffnet, sondern bei bedecktem Himmel coronabedingt mit Sitzplätzen im Kurhausgarten. Mehr lesen: Veranstalter laden zum „Sommerfestc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.