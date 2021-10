Warnemünde : „Biest“ Mareike gastiert mit ihrer Band im Ringelnatz

Biest of Bourbon

Biest of Bourbon

Freunde handgemachter Rockmusik kommen am Sonnabend beim Konzert der Band Biest of Bourbon in Warnemünde auf ihre Kosten.

Warnemünde | Das „Biest“ ist groß, hat eine Rockröhre und hießt Mareike Schumacher. Sie singt am Sonnabend mit ihrer Band Biest of Bourbon im Warnemünder Ringelnatz in der Alexandrinenstraße 60. Beim Konzert erklingen dann Rockklassiker von Tina Turner, Melissa Etheridge, Adele, Cindy Lauper, Alannah Myles, Chaka Khan, ZAZ, Robin Beck, Janis Joplin und anderen. ...

