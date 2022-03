Stromschnack aus Warnemünde : Arbeiten an Buhnen werden zum beliebten Fotomotiv

Im NNN-Stromschnack greift Reporterin Maria Pistor immer Dinge auf, die die Menschen im Ostseebad Warnemünde erfreuen oder ärgern.

Warnemünde | Wie ich höre und auch selber gesehen habe: An den Aufgängen 23 und 26 am Warnemünder Strand, in der Nähe der Jugendherberge in der Parkstraße, sorgt derzeit eine Baustelle für positives Aufsehen und wird zum beliebten Fotomotiv. „Da sind Bauarbeiter dabei, die Buhnen in einem richtig aufwendigen Verfahren in den Strand reintreiben“, so der Warnemünder...

