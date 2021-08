Dieselspur in Warnemünde : Behörden suchen am Alten Strom nach Umweltsündern

In der Nähe des Schiffs „Kehrwieder“ wurde eine Ölspur im Alten Strom in Warnemünde entdeckt. Polizei und Mitarbeiter des Hafenamts machten sich auf die Suche nach der Ursache.

Warnemünde | Eine Gewässerverunreinigung in Warnemünde hat am Dienstag die Polizei und Mitarbeiter des Hafenamts am Alten Strom in Warnemünde auf den Plan gerufen. Rund um das Schiff „Kehrwieder“ wurde gegen 11.30 Uhr eine Ölspur auf dem Wasser entdeckt. Laut Rathaussprecher Ulrich Kunze handelte es sich um „eine Gewässerverunreinigung durch eine Kleinstmenge Dies...

