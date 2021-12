Beiratschef im Interview : Henry Klützke kritisiert Erhöhung der Kurtaxe in Markgrafenheide

Ein Schild für weniger Tempo in der Erich-Weinert-Siedlung, eine Friseurin als Dienstleisterin im Zentrum und ein Spielplatz für die Kinder – im Heideort konnten 2021 einige Erfolge gefeiert werden.

Markgrafenheide | Markgrafenheide und die anderen Heideorte rund um Rostock können mit waldreicher Natur und Ruhe punkten. In Sachen Infrastruktur und bei kulturellen Angeboten werden sie allerdings deutlich von Warnemünde abgehängt. Darüber und über Erfolge in seinem Wirkungsbereich sprach Ortsbeiratsvorsitzender Henry Kützke (Linke) im Interview. Herr Klützke, was...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.