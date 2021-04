Bauvorhaben in Warnemünde : Berliner Investor möchte Büro- und Ärztehaus errichten

Der Neubau soll in der Werftallee 1 entstehen. Der Ortsbeirat Warnemünde befürwortete die Anfrage.

Warnemünde | Auf dem Areal in der Warnemünder Werftallee 1, auf dem sich derzeit noch das Gebäude der Dental-Praxis befindet, ist ein Neubau geplant. Die Genesis Dritte Deutsche Gewerbeimmobilien GmbH & Co. KG aus Berlin möchte dort ein Büro- und Ärztehaus errichten. Der Warnemünder Ortsbeirat befasste sich auf seiner Sitzung am Dienstagabend mit der Bauvoranfrage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.