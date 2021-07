Markgrafenheide : Bis Samstag rocken Künstler auf dem Festival am Meer

Mit dem Festival Am Meer will das Kulturwerk MV die lokale Szene stärken.

Markgrafenheide | Malerisch breitet sich die Ostsee aus, abends flirtet die Sonne mit dem Meer. Das ist die ideale Kulisse für das Festival Am Meer am Strand von Markgrafenheide, wo es neben dieser Natur auch reichlich Musik von heimischen und internationalen Künstlern gibt. Mit dem Festival will das Kulturwerk MV vor allem die lokale Szene stärken. „Die dürfen ihre Ba...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.