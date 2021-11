Corona in Rostock : Warnemünder Testzentren bleiben noch zwei Monate geöffnet

Wie es mit den Standorten des Unternehmens Rostock Testzentrum in Warnemünde und Markgrafenheide 2022 weitergeht, steht noch in den Sternen. Geschäftsführer Dietmar Vogel will sich kommende Woche mit der Stadt besprechen.

Warnemünde | Die Saison ist vorbei und so langsam sind nahezu alle Urlauber und Besucher wieder aus Warnemünde abgereist. Doch die örtlichen Corona-Testzentren haben weiterhin geöffnet, obwohl die Arbeit seit ein paar Tagen fast gen null geht. Wie es langfristig weitergeht, steht bisher noch nicht fest. Auch interessant: Planungen für Weihnachtsmarkt am Kirchen...

