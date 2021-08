Warnemünde : Corona-Testzentrum am Aja-Resort schließt ab Montag

Grund sind die gesunkenen Bedarfe. Die Container am Kirchenplatz und am Leuchtturm in Warnemünde sowie einer in Markgrafenheide bleiben weiterhin geöffnet.

Warnemünde | Ab Montag schließt die Corona-Teststation beim Aja-Resort auf der Warnemünder Promenade. Das teilte Dietmar Vogel von der betreibenden Rostock Testzentrum GbR am Freitag mit. „Um unseren Gästen weiter einen reibungslosen Testablauf anzubieten, stehen wir weiter mit drei Stationen bereit“, sagte der Geschäftsführer. Grund dafür ist der gesunkene Bedarf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.