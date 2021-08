Cross-Fit in Warnemünde : 360 Frauen und Männer messen sich beim Battle the Beach

Vom 20. bis 22. August wird in der Sport Beach Arena ein Crossfit-Wettkampf ausgetragen. Die Disziplinen reichen von Gewichtheben bis Triathlon.

Warnemünde | In Kooperation mit der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde lädt die Veranstaltung Battle the Beach vom 20. bis zum 22. August bereits zum dritten Mal zu spannenden Wettkämpfen in die Sport Beach Arena nach Warnemünde. Drei Tage lang kämpfen insgesamt 360 Athleten um den Sieg in verschiedenen Disziplinen der Funktionalen Fitness. Zuschauer sind ein...

