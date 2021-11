Warnemünde : Fischhus Min Herzing schließt für immer

Nur ein schlichter Zettel an der Tür informiert über einen großen Einschnitt für den Handel in Warnemünde: Das Restaurant schließt am 29. November für immer.

Warnemünde | Ab Montag beginnt im Fischhus Min Herzing in der Warnemünder Poststraße 1 das große Aufräumen. Denn das Restaurant schließt dann für immer. Für Geschäftsführer Ulrich Karnatz, seine Frau Anke und das Personal endet damit eine 25-jährige Warnemünde-Geschichte und gleichzeitig ein bedeutsames Familien-Kapitel. Der 69-jährige Betreiber will beruflich kür...

