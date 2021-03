Markgrafenheide : Wiro reißt altes Gebäude für neuen Wohnungen ab

Die Arbeiten am dreigeschossigen Neubau starten voraussichtlich im Mai dieses Jahres.

Markgrafenheide | Es ist nicht zu übersehen. Die Baggerschaufel frisst sich in die Steine vom Haus Albin-Köbis-Straße 6. Das Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro hat in dieser Woche den Abbruch begonnen. „Wir hatten entsprechende Vereinbarungen mit den bisherigen Mietern getroffen, die unter anderem in das neu gebaute Haus in der Nummer 8 umgezogen sind“, informierte Wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.