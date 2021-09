Für den Klimaschutz : Die meisten Baumpaten der ganzen Stadt leben in Warnemünde

Im Ostseebad kümmern sich 43 Menschen um 51 Bäume. Einige von ihnen tauschten sich bei einem Treffen am Mittwochabend aus.

Warnemünde | Baumpatenschaften sollen ein Bewusstsein für das unterschätzte Stadtgrün schaffen. In keinem Rostocker Stadtteil gibt es so viele Baumpaten wie in Warnemünde. „Im Ostseebad pflegen 43 Menschen insgesamt 51 Bäume“, sagte Antje Schwarzer vom Amt für Stadtgrün beim ersten Baumpatentreffen am Mittwoch in der Kleingartengaststätte Am Moor. Sehr viele Baump...

