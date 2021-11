Ecolea schließt neuen Vertrag : Warnemünder Berufsschüler können weiter in der Parkstraße lernen

Ab Februar beginnt das neue Mietverhältnis zwischen der Stadt Rostock und der Ecolea-Berufsschule. Vorerst muss diese also nicht ausziehen. Und das ist auch gut so, betont ein Auszubildender, denn der Standort sei ideal.

Warnemünde | Die Schüler der beruflichen Schule Ecolea in der Warnemünder Parkstraße können beruhigt sein. Denn wie vor Kurzem bekannt wurde, muss das Seminarcenter nicht ausziehen. Durch einen neuen Mietvertrag mit der Stadt Rostock wird die Berufsschule vorerst an ihrem etablierten Standort bleiben. Weiterlesen: Neuer Investor will weiter für den Erhalt werbe...

