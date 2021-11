Warnemünde : „Eisbademeisters“ starten in die neue Saison

Mit ihren Aktionen wollen die Teilnehmer Spenden einwerben. In Phase eins wird in Rostock für die Obdachlosenhilfe gesammelt.

Warnemünde | Nachdem sie im vergangenen Winter insgesamt 35.000 Euro mit Eisbaden unter anderem in der Ostsee vor Warnemünde sammeln und spenden konnten, geht es für die Eisbademeisters nun in die zweite Saison. Am vergangen Freitag starteten die Mitglieder der Initiative mit ihrem wöchentlichen Sprung ins kühle Nass, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln...

