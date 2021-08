Warnemünde : Erste Schlager Sail bietet Party auf vier Fahrgastschiffen

Veranstalter Thorsten Schulz ist froh: Nach 13 Monaten Corona-Pause geht er jetzt mit einem richtigen Kracher an den Start: in Kooperation mit der Fahrgastschifffahrt Käpp'n Brass gibt es am 21. August eine Schlager Sail.

Warnemünde | Die pinkfarbenen Blumenketten für die Partygäste liegen schon bereit auf der „Käpp'n Brass“ und den anderen Fahrgastschiffen der Warnemünder Reederei Möller. Sie ist Partner von Veranstalter Thorsten Schulz, der am 21. August seine erste Schlager Sail zusammen mit der Warnemünder Reederei organisiert. „Die Leute waren total hungrig nach diesen Karten u...

