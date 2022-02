Warnemünde : Sensationsfund nach Sturm: Bernstein größer als ein Ei gefunden

Eigentlich wollte eine Frau aus Warnemünde am Montag am Strand frische Luft genießen. Da fiel ihr Blick auf etwas gelblich Schimmerndes bei den Buhnen im Seetang.

Warnemünde | Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war am Montag eine Warnemünderin im Ostseebad unterwegs. Sie ging am Strand bei den Buhnen spazieren, als ihr Blick auf das Seetang fiel. Da leuchtete etwas gelblich. Die Frau griff hinein, hatte Glück und fand einen kostbaren Schatz: Es war ein großer Bernstein. „Ich habe das gleich getestet mit einem Streichhol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.