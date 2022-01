Warnemünde : Hafenamt prüft derzeit die Steganlagen

Mitarbeiter des Rostocker Hafenamtes hatten am Freitag die Sicherheit der Steganlagen im Visier. Es ist Standard, dass dort regelmäßige Kontrollen stattfinden.

Warnemünde | Sicherheit geht vor. Aus diesem Grund sind einige Steganlagen in Warnemünde momentan gesperrt. „Das Hafen- und Seemannsamt führt derzeit Bauwerksprüfungen gemäß einer DIN-Vorschrift an den in die Jahre gekommenen Steganlagen an den Liegeplätzen 28 bis 31 durch“, informierte Stadtsprecher Ulrich Kunze auf Anfrage. Diese regelmäßig durchzuführe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.