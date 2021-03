Unterwegs auf der Warnow : „Hegemann III“ baggert den Rostocker Seekanal aus

Ablagerungen und Schlick lagern sich in der Fahrrinne ab. Deshalb muss diese regelmäßig bereinigt werden.

Warnemünde | Auf dem Seekanal zwischen dem Rostocker Industriehafen sowie den westlichen und östlichen Molenfeuern in Warnemünde ist derzeit die „Hegemann III“ unterwegs. Das tiefliegende blaue Baggerschiff soll Sedimente und Schlick aus dem Kanal abpumpen, die sich in der Fahrrinne und an den Fahrwasserrändern abgelagert haben. Sedimente könnten Schiffsverkehr...

