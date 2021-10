Museumsnacht am 30. Oktober : Heimatmuseum Warnemünde lockt mit kostenfreiem Eintritt

Zur Museumsnacht wird es die Dauerausstellung und die neue Sonderschau zu sehen geben. Außerdem wird ein Flohmarkt veranstaltet und musikalische Begleitung durch De Plattfööt angeboten.

Warnemünde | Es kann gestöbert, gestaunt und begutachtet werden. Am 30. Oktober lädt das Warnemünder Heimatmuseum zur so genannten Museumsnacht ein. Konkret bedeutet das freien Eintritt für Besucher von 17 bis 22 Uhr in der Einrichtung in der Alexandrinenstraße 31. Weiterlesen: Ronald Piechulek zeigt Entwicklung des Ostseebades in Bildern Zu gegebenem Anlass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.