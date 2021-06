Hotel Neptun in Warnemünde : „Juwel der Gastlichkeit“ feiert am 4. Juni seinen 50.Geburtstag

Den Geburtstag vom Hotel Neptun hat Klaus Möller vom Leuchtturm-Verein Warnemünde auf dem Schirm. Sein Ehrentag ist am gleichen Tag. Während das Fünf-Sterne-Hotel an der Ostsee am 4. Juni 50 Jahre alt wird, wird er 71.

Warnemünde | Weder herausgeputzte Pagen noch Blumensträuße gibt es für die Gäste zum 50. Geburtstag des Warnemünder Hotels Neptuns am 4. Juni. Das muss in Corona-Zeiten ausfallen. Gäste reisen erst kommende Woche an. Dafür gibt es strahlende Gesichter im Team. Weil alle zurückkehren nach dem Lockdown und weil sie sich über das Jubiläum ihres „Juwels der Gastlichkei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.