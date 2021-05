Hilfe gegen Vibrionen : IOW pflanzt vor Warnemünde Seegraswiesen für besseres Klima

Mit dem Projekt BaltVib wollen Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) gefährliche Vibrionen trotz Erderwärmung im Zaum halten.

Rostock | Genau wie der Wald an Land können Seegraswiesen unter Wasser für ein besseres Klima und damit weniger Gefahr in der Ostsee sorgen. Dieser Meinung sind Wissenschaftler, die am Projekt BaltVib unter Leitung des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mitarbeiten. Erderwärmung befeuert Verbreitung von Vibrionen Spezielle Pflanzen- un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.