Hinrichshagen : In der Erich- Weinert-Siedlung gilt künftig Tempo 50

Schon im Juni stellte die Polizei fest, dass 60 Prozent der Autofahrer zu schnell waren.

Hinrichshagen | Über ein Jahr haben die Bewohner der Erich-Weinert-Siedlung in Hinrichshagen in Angst gelebt. Und sie haben sich über die vielen Raser auf der Landesstraße 22 geärgert. Jetzt hat die Stadt reagiert und Autofahrer müssen sich künftig an 50 Kilometer pro Stunde halten. „An die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 100 Km/h hat sich kaum jemand gehalten“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.