Ehemaliges Best Western Hotel : Ortsbeirat Warnemünde wünscht sich altersgerechte Wohnungen

Für die Immobilie in der Parkstraße gibt es mehrere Pläne. Das Gremium des Ostseebades glaubt, dass seine Idee gleichzeitig jungen Familien nützten könnte.

Warnemünde | Mit einem eigenen Vorschlag an den Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft will der Ortsbeirat Warnemünde in Sachen Konzept für die Immobilie des ehemaligen Best Western Hotels im Ostseebad seine eigene „Duftnote“ setzen. Das betonte Beiratsvorsitzender Wolfgang Nitzsche (Linke) auf der jüngsten Sitzung des Gremiums. Er habe sich aus Zeitgründen für...

