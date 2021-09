Warnemünde : Mehr als 2000 Soldaten üben bei Marine-Manöver auf der Ostsee

Ab dem 10. September 2021 wird die Ostsee wieder Schauplatz einer der wichtigsten multinationalen Übungen zur Verbesserung der strategischen Planung und taktischen Kommunikation der teilnehmenden Nationen.

Rostock | Mit rund 2000 Soldaten aus 14 Nationen beginnt am Freitag, 10. September, auf der Ostsee das internationale Großmanöver „Northern Coasts“. Die Deutsche Marine entsendet die Fregatte „Hamburg“, die Minenjagdboote „Weilheim“ und „Sulzbach-Rosenberg“ sowie ein Boarding-Team vom Seebataillon aus Eckernförde, wie das Marinekommando am Donnerstag in Rostock...

