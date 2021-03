Zu viele Besucher : Kein Nachholtermin fürs Warnemünder Turmleuchten 2021

Jetzt steht es fest: Das ausgefallene Warnemünder Turmleuchten wird dieses Jahr nicht nachgeholt.

Warnemünde | Für das zu Neujahr abgesagte traditionelle Warnemünder Turmleuchten wird es in diesem Jahr keinen Nachholtermin geben. Grund dafür sei die weiter unsichere und sehr dynamische Infektionslage, teilte die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde am Mittwoch mit. Die Veranstalter konzentrierten sich nun auf die Vorbereitungen des 22. Turmleuchtens am 1. Ja...

