Warnemünde : Kunsthandwerker präsentieren ihr vielfältigen Waren im Ostseebad

35 Teilnehmer bauen von Freitag bis Sonnabend ihre Stände am Alten Strom auf. Zu entdecken gibt es Keramik, Silberschmuck und vieles mehr.

Warnemünde | Keramik, Holzarbeiten bis hin zu Silberschmuck kann am Wochenende in Warnemünde entdeckt werden. Von Freitag bis Sonntag organisiert die City-Agentur Schumann im Ostseebad einen Kunsthandwerkermarkt. „Zahlreiche Kunsthandwerker werden die Flaniermeile am Alten Strom in ein Meer aus Farben sowie schönen und nützlichen Dingen verwandeln“, sagte Agentur-...

