Warnemünde : Kunsthandwerkermarkt findet erneut am Leuchtturm statt

Freunde handgemachter Arbeiten kommen an diesem Donnerstag auf ihre Kosten. Denn etwa 20 Kunstachaffende sind bei der vorletzten Auflage des Marktes von Julia Miksch dabei.

Warnemünde | Der vorletzte Kunsthandwerkermarkt von Julia Miksch findet an diesem Donnerstag von 11 bis 18 Uhr am Fuße des Warnemünder Leuchtturms statt. Dort präsentieren Kunstschaffende aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Werke aus Papier, Ton, Holz, Stein, Glas, Metall. Des Weiteren werden Textilien angeboten. „Der Markt findet zum fünften Mal in diesem Jahr sta...

