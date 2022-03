Warnemünde : Lösungen für Schwimmunterricht im A-ja-Schwimmbad gesucht

Schwimmunterricht auf privater Basis kann im Resort absolviert werden, Schulschwimmen aber nicht. Zu dem Thema gab es jetzt Gespräche mit dem A-ja-Resort-Manager und der Schulverwaltung.

Warnemünde | Von der Bereitschaft her, stehen die Zeichen günstig fürs Schulschwimmen im A-ja-Resort Warnemünde. Denn Resort-Manager Ludwig Deutsch steht dem Ansinnen sehr positiv gegenüber. „Wir sind durch unser 25-Meter-Becken als eine der wenigen Stätten in der Lage dazu“, so Deutsch. Bereits 2018 fand dort für einige Wochen Schulschwimmen statt. Dann schlugen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.