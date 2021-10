Gute-Nacht-Bummel Warnemünde : Märchenwanderung nicht am Sonntag, sondern schon am Freitag

An der Veranstaltung kann kostenfrei teilgenommen werden. Los geht es um 19 Uhr an der Tourist-Information in Warnemünde.

Warnemünde | Eigentlich sollte die Hexe Küboschka erst am Sonntag große und kleine Besucher durch das Seebad Warnemünde führen. Nun gab die Rostocker Tourismuszentrale jedoch bekannt, dass die Märchenwanderung bereits am Freitag stattfindet. Auch interessant: Hinter die Kulissen des Traditionsschiffes schauen „Es werden Räuber gefangen und anderer Schabernac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.