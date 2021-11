Veranstaltung im Dezember : Kieler Marinekommando lädt zu Konzert in Warnemünder Kirche

Das Rahmenprogramm wird ein Märchenballett von Tschaikowsky bilden. Aber auch mehrere Solisten treten zur Gestaltung des Abends auf. Die Einnahmen kommen verschiedenen Rostocker Vereinen zugute.

Warnemünde | Letztes Jahr musste es aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, doch 2021 wird das Benefizkonzert des Marinemusikkorps Kiel in Warnemünde definitiv stattfinden. Am 2. Dezember, ab 19 Uhr, werden die Musiker im evangelischen Gotteshaus am Warnemünder Kirchenplatz auftreten. Auch interessant: Marinemusikkorps gibt Adventskonzert für guten Zweck ...

