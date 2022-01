Markgrafenheide : Einige Anwohner entsorgen ihren Müll in der Rostocker Heide

Bei einem Rundgang durch den Wald mit Mitgliedern des Ortsbeirates Markgrafenheide machte Forstamtsleiter Jörg Harmuth auf Missstände und Verstöße aufmerksam. Unter anderem entsorgen einige dort ihren Müll.

Markgrafenheide | Um Probleme und Kritikpunkte in der Rostocker Heide und den Heideorten abzustellen, treffen sich Vertreter des zuständigen Ortsbeirates und Forstamtsleiter Jörg Harmuth regelmäßig vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen und nach Lösungen zu suchen. So auch am Freitag. Weiterlesen: Wald als Klo missbraucht: Forstamtsleiter fordert Konsequenzen Erstes Problem: Dem Beirat sind die maroden Garagen zwischen Max-Reichpietsch-Straße und dem angrenzenden Wald ein Dorn im Auge. „Wir haben uns schon an das Liegenschaftsamt gewandt, das Amt muss den Nutzern kündigen“, sagt Vorsitzender Henry Klützke (Linke). Auch für Beiratsmitglied Bernd Lengies (Linke) sind diese langsam verfallenden Reste von früher nicht mehr zeitgemäß. Hierbei kann der Forstamtsleiter dem Beirat allerdings nicht helfen. „Für die Garagen sind wir nicht zuständig“, so Harmuth. Und eine Antwort aus dem Liegenschaftsamt liege dem Gremium auch noch nicht vor. Restbauten im Wald abgerissen Jedoch konnte der Forstamtsleiter von Fortschritt an anderer Stelle berichten. Beim Rundgang wies er die Beiratsmitglieder darauf hin, dass vor wenigen Tagen Altlasten auf der Rückseite der Grundstücke in der Warnemünder Straße beseitigt worden sind. „Da gab es illegale Bauten mit Wellasbest, die scheinbar niemandem gehörten und die auf unserer Waldfläche gestanden haben“, so Harmuth. Insgesamt neun Tonnen Asbest und 28 Tonnen Betonschutt wurden beseitigt. „Die damit beauftragte Firma hat wirklich einen guten Job gemacht“, attestiert Harmuth. Viele Bewohner nutzen Wald als Komposthaufen und Müllhalde Beim Vor-Ort-Termin wies der Forstamtsleiter auf ein weiteres Problem hin: Einige Bewohner stapeln außerhalb ihrer Grundstücke Laub und Kompost. „Das wird zum idealen Platz für Insekten und dadurch später für Wildschweine“, so Harmuth. „Da waren wir vor einer Weile ja richtig froh, dass wir die wieder heraushatten aus dem Ort.“ Und wenn sich durch solch ein Fehlverhalten erneut Wildschweine an diesem Ort ansiedeln würden, werde erneut der Ruf nach dem Forstamt und Hilfe groß, ahnt Harmuth. Auch interessant: Urlauber verschmutzen Rostocker Heide Einige Bewohner der Warnemünder Straße haben außerhalb ihres eigenen Grundstücks auf städtischer Fläche zudem Bauten errichtet oder nutzen die Fläche hinter ihrem Zaun als Abstellkammer für Gartengeräte und ähnliches. Harmuth zeigt ein Beispiel: „Dieser Holzschuppen steht eindeutig auf unserer Waldfläche. In so einem Fall werden die Bewohner informiert, dass sie das bitte entfernen möchten, sonst machen wir es und stellen es ihnen in Rechnung.“ Der betroffene Bewohner, dessen Schuppen Harmuth beim Rundgang exemplarisch zeigte, kam gleich auf den Forstamtsleiter zu: „Ich wollte das sowieso wieder weg machen.“ Stühle gehören nicht in den Wald Bei ihrem Rundgang stieß die Gruppe außerdem auch noch auf ein Grundstück, dessen Bewohner sogar ein Baumhaus teilweise außerhalb ihres Grundstücks errichten. Auch dort lagen Gartengeräte auf der Waldseite. Was die Nutzer unterschätzen: „Wir haben ein Elefantengedächtnis bei solchen Verstößen“, sagt Harmuth. Wenn sich jemand im Wald eine kleine Hütte aus Stöckern baut, da schaue er drüber hinweg. Nicht aber über das Möblieren des Waldes. „Wenn da Stühle mit hingenommen werden, gehören sie hinterher auch wieder zurück.“ Außerdem würden viele den Wald hinter ihren Grundstücken mit einer Biomüll-Fläche verwechseln. „Sie beschneiden ihren Garten und werfen die Abfälle in den Wald. Wir finden die Verursacher“, so Harmuth. Als Ordnungsbehörde hat er das Recht, auf den Grundstücken außerhalb der Häuser zu recherchieren, wo beispielsweise gerade ein Lebensbaum beschnitten und die Zweige im Wald entsorgt worden sind. Auch interessant: Hunderte pflanzen Bäume in der Rostocker Heide „Das Paradoxe: die Leute, die das machen, haben teilweise richtig geleckt wirkende Grundstücke. Was außerhalb passiert, das stört sie nicht“, kritisiert der Forstamtsleiter. Weil es sich bei den Verschmutzungen teilweise um Ordnungswidrigkeiten handelt, geht Harmuth dagegen vor – falls die Verursacher das nicht wieder selbst beseitigen. ...

