Seezeichen in Warnemünder : Molenfeuer auf der Westmole erhält Frischekur

Im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes Ostsee bekommt das grün-weiße-grüne Molenfeuer einen neuen Anstrich mit speziellen Farben. Dies wird fünf Wochen dauern. Dann soll selbiges auf der Ostmole passieren.

Markgrafenheide | Neben dem Warnemünder Leuchtturm gehört das grün-weiß-grüne Molenfeuer auf der Westmole zu den am häufigsten fotografierten Motiven im Ostseebad. Und das zu jeder Jahreszeit. Besonders beliebt sind die Bilder, auf denen bei stürmischer See die Wellen an den metallenen Körper des Bauwerks klatschen. Doch das Seezeichen ist nicht nur ein beliebtes Postk...

