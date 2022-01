Weihnachtsbaum gefällt : Warnemünder Kirchenplatz wird wieder umgestaltet

Der Warnemünder Kirchenplatz wurde am Montag von dem großen Weihnachtsbaum befreit. Demnächst soll der Platz nun so umgestaltet werden, dass der Blick auf die Mühlenstraße wieder frei wird.

Warnemünde | Die Weihnachtszeit ist vorüber, Silvester wurde gefeiert und die ersten Tage des neuen Jahres sind bereits ins Land gezogen. Am Montag wurde das nun auch in Warnemünde deutlich. Denn um 10 Uhr morgens versammelten sich mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Kirchenplatz, um die große serbische Fichte zu fällen. Weiterlesen: Eine serbische...

