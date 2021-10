Warnemünde : Neue Kita Strandmuschel nimmt Formen an

Der Rohbau steht bereits, auf ein Richtfest wird wegen Corona verzichtet. Entstehen wird ein großzügiges Gebäude für 183 Kinder.

Warnemünde | Ein Blick auf die Baustelle in der Warnemünder Friedrich-Barnewitz-Straße zeigt: Der Bau der neuen Kita Strandmuschel geht voran. Der Rohbau steht, so dass jetzt eigentlich Richtfest gefeiert werden könnte. „Aber darauf verzichten wir in Corona-Zeiten im Moment auf fast allen Baustellen“, sagte Nils Sommer, Abteilungsleiter beim Rostocker Eigenbetrieb...

