Neujahrsbaby : Kalle ist der erste neue Warnemünder 2022

Der Sohn von Braumeister Henry Gydom und Frau Sylvia ist eines von drei Rostocker Neujahrsbabys und das erste Kind der beiden. Er kam früher als vorher errechnet.

Warnemünde | 3640 Gramm schwer war das Glück von Braumeister Henry Gidom und seiner Frau Sylvia Joeck am 1. Januar. Am Neujahrstag um 3.34 Uhr wurde ihr Sohn Kalle Gidom im Klinikum Südstadt geboren und machte sie somit zu einer dreiköpfigen Familie. Die Eltern genießen das Glück mit ihrem kleinen Kalle in vollen Zügen. Die Warnemünder können sich gar nicht satt s...

