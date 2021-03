Kommentar von Maria Pistor : Ein Rettungsanker für die Tourismuszentrale

Mit der Erhöhung der Kurabgabe steigen für die Tourismuszentrale die Pflichten. Die Erwartungen der Gäste tun es auch.

Warnemünde | In der Hansestadt steigen ab sofort die Preise der Kurabgabe für die vier Seebäder in der Nebensaison. Die soll sich künftig in Warnemünde, Diedrichshagen, Hohe Düne und Markgrafenheide finanziell nicht mehr von der Hauptsaison unterscheiden. Dann sind ganzjährig 2,25 statt jetzt 1,50 zu berappen. Angesichts ausbleibender Einnahmen und laufender Kosten...

