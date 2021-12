Warnemünde : Neptun Werft veranstaltet offene Impfaktion am Donnerstag

Die Aktion richtet sich an alle, die sich immunisieren lassen wollen.

Warnemünde | Am Donnerstag, 9. Dezember, findet in der Werftallee 13, am Haupteingang der Neptun Werft in Warnemünde, eine Impfaktion statt. Sie richtet sich an Mitarbeiter der Werft und deren Angehörige sowie alle, die Zeit haben und noch eine Impfung benötigen. Geimpft wird von 8 bis 17 Uhr in einem Zelt auf dem Parkplatz. Eine vorherige Terminvereinbarung ist n...

