Gremien tagen : Ortsbeirat Warnemünde berät über Schulschwimmen im Ostseebad

Am 8. und 9. März tagen die Ortsbeiräte Warnemünde und Markgrafenheide. Neben dem Schulschwimmen und Ferienwohnungen steht auch das Thema die öffentliche Toiletten auf der Tagesordnung.

Markgrafenheide/Warnemünde | Die Ortsbeiräte Warnemünde und Markgrafenheide tagen in dieser Woche. Den Auftakt machen die Mitglieder des Warnemünder Gremiums, Sie beraten am Dienstag im Bürgerschaftssaal des Rathauses in der Innenstadt unter anderem über das Thema Schulschwimmen im Ostseebad sowie bauliche Veränderungen. Ein weiterer Punkt wird der Sachstand sowie die zukünftige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.