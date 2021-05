Hoch hinaus auf der Mittelmole : Riesenrad in Warnemünde darf sich wieder drehen

Monatelang stand es jetzt still: Das beliebte Fahrgeschäft der Schaustellerfamilie Geisler auf der Mittelmole. Ab Freitag darf es sich wieder drehen, das Gewerbeamt hat die Erlaubnis gegeben.

Warnemünde | Das Riesenrad auf der Warnemünder Mittelmole darf sich wieder drehen. Und zwar ab Freitag. Diese Information des Rostocker Gewerbeamts gibt Schaustellerin Katrin Geisler im Namen ihrer Familie gern an alle weiter. Die Schausteller werden darauf achten, dass in den Gondeln Abstand herrscht. „Aber wir freuen uns wirklich riesig, nach einer so langen Pau...

