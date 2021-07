Marine Science Center : Robbenbaby Anton wird in Hohe Düne fürs Leben im Meer aufgepäppelt

Vor gut einer Woche wurde das Jungtier am Strand von Markgrafenheide gefunden. Nun kümmern sich Mitarbeiter um den Heuler. Kurzfristig werden auch die Robben aus dem Rostocker Zoo im Forschungszentrum eine Heimat finden.

Hohe Düne | Robbe Sam schießt am Freitag aus dem Wasser, schnaubt einmal kurz und taucht dann wieder ab in die Fluten der Ostsee. Um ihn herum tun es ihm seine Artgenossen gleich. Nur Paco, der mit seinen 34 Jahren der zweitälteste der insgesamt 15 Seehunde, Seebären und Kegelrobben im Robbenforschungszentrum in Hohe Düne ist, hält währenddessen abseits auf einem...

