Rostock : Rohre für den Fähranleger beim Schnatermann werden gebaut

Die vom Rostocker Hafenamt beauftragte Firma passt vor den Arbeiten, die nächste Woche starten, die Stahlrohre an.

Rostock | Die Funken sprühen wie bei einer großen Wunderkerze, als Michael Meißner sein Arbeitsgerät an das Stahlrohr für den künftigen Anleger im Hafen am Schnatermann hält. „Wir säubern die Rohre und schneiden sie auf Maß“, erklärt der Mitarbeiter der Firma Colcrete von Essen. Diese hat mir ihrem Arbeitsschiff „Braune“ am Kai unterhalb der Rostocker Dunkelman...

