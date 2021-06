Verein Tiere in Not Warnemünde : Sira Zeidler hat ein Händchen für Hunde und Katzen

Tierschützerin Barbara Linkis vom Verein Tiere in Not aus Diedrichshagen hat von früh bis spät mit der Betreuung von Hunden und Katzen zu tun. Da war es für sie ein Glück, Schülerpraktikantin Sira Zeidler zu haben.

Diedrichshagen | Angst vor Tieren hat Sira Zeidler nicht. Im Gegenteil. Sie verfügt über ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der Hunde und Katzen, die bei Barbara Linkis vom Verein Tiere in Not in Diedrichshagen bei Warnemünde leben. Das ist nicht zu übersehen. Die Hunde Domingo und Jasmin sowie Katze Cecil schmiegen sich an die 15-Jährige an. Sie hat Barbara Linkis ...

