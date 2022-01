Spaziergang in Warnemünde : Protestler fühlen sich in ihrer Freiheit beraubt

Unter dem Motto „Wir sind frei – Lasst uns jeden Mittwoch ab 19 Uhr in Warnemünde die frische Luft genießen“ trafen sich am Mittwoch schätzungsweise 80 Personen.

Warnemünde | Teilweise mit Lichterketten umhangen trafen sich am Mittwoch vermeintliche Frischluft-Genießer am Warnemünder Kirchenplatz. In den sozialen Netzwerken wurde zu der Versammlung unter dem Motto „Wir sind frei – Lasst uns jeden Mittwoch ab 19 Uhr in Warnemünde die frische Luft genießen“ aufgerufen. Eigenen Schätzungen zufolge folgten etwa 80 Teilnehmer d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.