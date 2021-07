Warnemünde : Sporttaucher suchen am Meeresboden nach Geisternetzen

Geht es um die Sauberkeit im Meer und das Unterstützen von Umweltanliegen, dann lassen sich die Mitglieder des Warnemünder Tauchsportclubs (WTC) nicht lange bitten. Sie beteiligten sich an der Suche nach Geisternetzen.

Warnemünde/Rügen | Vier Taucher aus Warnemünde waren jetzt im Juli an einer spannenden und wichtigen Mission für den Umweltschutz im Meer beteiligt. Bei der Aktion in Mukran waren Joachim Bonin, Andreas Dauert, Bodo Herzig und Jürn Klenvenow dabei. Und die ganze Aktion erfolgte im Auftrag der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) sowie des Landes MV. ...

