Auktion Strandoase Treichel : 30 Warnemünder Strandkörbe in alle Ecken Deutschlands verkauft

Und das für einen guten Zweck. Mit 20 Prozent des Gewinnes aus der Aktion wird der Bau des Warnemünder Neptun-Brunnens mitfinanziert. Die neuen Besitzer kommen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, aber auch aus Rostock.

Warnemünde | Menschen aus ganz Deutschland reisten am Sonnabend aus einem ganz bestimmten Grund nach Warnemünde. Sie wollten einen originalen Strandkorb aus dem Seebad kaufen. Und das war am Wochenende möglich, denn die Strandoase Treichel veranstaltete am Sonnabend zum fünften Mal ihre mittlerweile jährlich stattfindende Strandkorbauktion. Nur 2020 musste sie cor...

